Balotelli va a giocare nella serie B degli Emirati E domenica affronterà Andrea Pirlo

Mario Balotelli si trasferisce agli Emirati Arabi, scegliendo di giocare nella seconda divisione locale. La sua esperienza prosegue lontano dall’Italia, in un campionato meno competitivo rispetto a quello europeo. Domenica, Balotelli affronterà Andrea Pirlo, ora allenatore, in una sfida che segna un nuovo capitolo della carriera di entrambi. Questa decisione evidenzia un percorso diverso rispetto alle consuete tappe del calcio internazionale.

Mario Balotelli torna a giocare, ma non lo fa né in serie A, né in Italia. SuperMario ha scelto Gli Emirati Arabi e, in questo campionato, la squadra ultima classificata della First division, la serie B locale. Si tratta dell’Al-Ittifaq Fc di Dubai, squadra degli Emirati Arabi Uniti. Lo scrive anche il Corriere della sera di Brescia Martedì 6 gennaio il 35enne attaccante bresciano – rientrato mercoledì in Italia, dove si è allenato con il preparatore personale Stefano Mazzoldi, dopo una vacanza alle Maldive – ha firmato con la squadra che vanta due vittorie e nove sconfitte dopo undici partite. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

