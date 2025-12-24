Balotelli in attesa | svincolato spuntano gli Emirati

C’è ancora una porta che Mario Balotelli spera di veder aprire: quella della Serie A. A 35 anni, l’attaccante resta svincolato dopo la conclusione dell’esperienza con il Genoa, chiusa senza rinnovo lo scorso 30 giugno. Il contratto, firmato appena otto mesi prima, non ha avuto seguito e oggi Balotelli si ritrova a valutare il futuro, sospeso tra il desiderio di restare nel grande calcio italiano e la necessità di rimettersi in gioco. Numeri ridotti e contesto complicato. L’ultima parentesi rossoblù è stata breve e poco incisiva. Sei presenze complessive, appena 56 minuti in campo e due ammonizioni: questo il bilancio di un’esperienza mai decollata. 🔗 Leggi su Como1907news.com

