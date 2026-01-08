Autosicura arriva in Emilia-Romagna acquisita la carrozzeria Ellezeta di Modena
Autosicura, parte del Gruppo A21 Holding, amplia la propria presenza in Emilia-Romagna con l'acquisizione della Carrozzeria Ellezeta di Modena. Con oltre 40 anni di esperienza, Ellezeta rappresenta un punto di riferimento nella manutenzione e riparazione dei veicoli nella zona. Questa operazione rafforza la presenza di Autosicura nel settore, mantenendo l’impegno di offrire servizi di qualità ai clienti del territorio.
