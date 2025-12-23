Allerta arancione in Emilia-Romagna | criticità idraulica e idrogeologica anche a Modena
Per la giornata di venerdì è prevista un'allerta arancione per criticità idraulica su tutta la Romagna, la pianura bolognese e ferrarese, la montagna e la collina bolognese fino alla collina emiliana centrale (province di Parma, Reggio Emilia e Modena).Per seguire l'evoluzione del fenomeno, il. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Leggi anche: Maltempo, allerta arancione in Emilia Romagna e Liguria oggi
Leggi anche: Maltempo, allerta arancione su Liguria ed Emilia-Romagna
Maltempo, allerta arancione per pioggia e neve in Emilia-Romagna: scuole chiuse, blackout e allagamenti; Maltempo in Emilia Romagna, temporali da allerta gialla: le zone a rischio. Previsioni; Meteo, allerta maltempo per neve e pioggia: le regioni a rischio. Le previsioni; Bassa Romagna: allerta arancione per criticità idraulica nella giornata di mercoledì 24 dicembre.
Maltempo, allerta arancione in alcune zone dell'Emilia e in Romagna - Allerta arancione per maltempo in alcune zone dell'Emilia, centrale e costiera, e in Romagna: per mercoledì 24 dicembre sono previste infatti precipitazioni intense e persistenti, soprattutto sui sett ... ansa.it
Allerta arancione in Emilia Romagna il 24 dicembre: piogge intense, mareggiate e neve - Le precipitazioni, localmente anche a carattere di rovescio, potranno generare diffusi fenomeni franosi: ecco dove ... msn.com
Vigilia di pioggia e maltempo a Rimini, emessa allerte meteo “arancione” e “gialla” per vento e criticità costiera - La Protezione civile regionale dell’Emilia Romagna ha emesso un’allerta meteo “arancione” per criticità idraulica, idrogeologica e stato del mare e “gialla” ... chiamamicitta.it
PROTEZIONE CIVILE, ALLERTA METEO ARANCIONE PER CRITICITÀ IDRAULICA E IDROGEOLOGICA, STATO DEL MARE E GIALLA PER VENTO E CRITICITÀ COSTIERA DALLA MEZZANOTTE DI MARTEDÌ 23 DICEMBRE, ALLA MEZZANOTTE DI ME - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.