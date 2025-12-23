Allerta arancione in Emilia-Romagna | criticità idraulica e idrogeologica anche a Modena

Per la giornata di venerdì è prevista un'allerta arancione per criticità idraulica su tutta la Romagna, la pianura bolognese e ferrarese, la montagna e la collina bolognese fino alla collina emiliana centrale (province di Parma, Reggio Emilia e Modena).Per seguire l'evoluzione del fenomeno, il. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

