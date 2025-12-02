H2IT RENAEL e Regione Emilia-Romagna portano a Modena la sfida dell’idrogeno | quarta tappa di H2InComune per sensibilizzare la Pubblica Amministrazione
Appuntamento il 12 dicembre presso la Sala Panini della Camera di Commercio per discutere il futuro dell'idrogeno nel territorio emiliano-romagnolo Modena, 2 dicembre 2025 – Venerdì 12 dicembre 2025, alle ore 10.00, presso la Sala Panini della Camera di Commercio, in via Ganaceto, 134, a Mode. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
