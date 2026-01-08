Gabriel Valdez Velazco ha confessato di aver commesso la violenza sessuale e l’omicidio di Aurora Livoli, avvenuti nella notte tra il 28 e 29 dicembre a Milano. La confessione rappresenta un passo importante nel procedimento giudiziario in corso. Le indagini proseguono per chiarire le circostanze dell’accaduto e fare luce sui motivi del gesto.

Gabriel Valdez Velazco avrebbe confessato la violenza sessuale e l'omicidio di Aurora Livoli, avvenuto la notte tra il 28 e 29 dicembre a Milano. L'ha chiarito il suo legale, l'avvocato Massimiliano Migliara, al termine dell'interrogatorio del 57enne, che si è tenuto nel carcere di San Vittore a Milano. "In un quadro meramente indiziario, c'è stata un'ammissione da parte del mio assistito dei reati, dell'omicidio e del rapporto sessuale", ha detto il legale di Velazco. Il 57enne, riguardo alle circostanze che l'hanno portato a incontrare la 19enne di Latina, "ha dichiarato che si sono incontrati, che la ragazza voleva un aiuto per comprare delle sigarette". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Aurora Livoli, Velazco confessa violenza e omicidio

Leggi anche: Morte di Aurora Livoli: Velazco confessa violenza e omicidio. “La ragazza chiedeva aiuto per comprare le sigarette”

Leggi anche: Aurora Livoli: Emilio Gabriel Valdez Velazco confessa l'omicidio

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Morte di Aurora Livoli, parla la ragazza aggredita in metro da Velazco: Mi disse: Ti spezzo il collo; Aurora Livoli, il killer era già stato espulso due volte (ma aveva il passaporto scaduto): «Permesso di soggiorno negato perché pericoloso»; L'uomo fermato confessa l'omicidio di Aurora Livoli e gli abusi; “Lo scisma sommerso e Papa Francesco”, il libro del prof. Leone Melillo sarà presentato in Irpinia il 10 Gennaio.

Aurora Livoli uccisa, Valdez Velazco confessa l’omicidio e gli abusi: "Ho vegliato su di lei" - Aurora Livoli uccisa, l’assassino confessa omicidio e abusi: le drammatiche confessioni ai magistrati e i precedenti del 57enne. notizie.it