Aurora Livoli | Emilio Gabriel Valdez Velazco confessa l' omicidio
Emilio Gabriel Valdez Velazco ha confessato di aver ucciso Aurora Livoli, una ragazza di 19 anni trovata senza vita in un cortile condominiale a Milano. La notizia, riportata da AGI, segna un passo importante nelle indagini e solleva nuove questioni sulla vicenda. La comunità rimane in attesa di ulteriori sviluppi da parte delle autorità.
AGI - Emilio Gabriel Valdez Velazco ha ammesso l'omicidio di Aurora Livoli, la 19enne trovata morta il 29 mattina in un corteo condominiale in via Paruta a Milano. La confessione è arrivata durante un interrogatorio al carcere San Vittore richiesto dal 57enne peruviano. L'uomo ha anche ammesso di aver violentato la giovan e e di averla strangolata durante il rapporto. . 🔗 Leggi su Agi.it
