Aurora Livoli | Emilio Gabriel Valdez Velazco confessa l' omicidio

Da agi.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Emilio Gabriel Valdez Velazco ha confessato di aver ucciso Aurora Livoli, una ragazza di 19 anni trovata senza vita in un cortile condominiale a Milano. La notizia, riportata da AGI, segna un passo importante nelle indagini e solleva nuove questioni sulla vicenda. La comunità rimane in attesa di ulteriori sviluppi da parte delle autorità.

AGI - Emilio Gabriel Valdez Velazco ha ammesso l'omicidio di Aurora Livoli, la 19enne trovata morta il 29 mattina in un corteo condominiale in via Paruta a Milano. La confessione è arrivata durante un interrogatorio al carcere San Vittore richiesto dal 57enne peruviano. L'uomo ha anche ammesso di aver violentato la giovan e e di averla strangolata durante il rapporto. . 🔗 Leggi su Agi.it

aurora livoli emilio gabriel valdez velazco confessa l omicidio

© Agi.it - Aurora Livoli: Emilio Gabriel Valdez Velazco confessa l'omicidio

Leggi anche: Aurora Livoli, confessa l'omicidio della 19enne e gli abusi sessuali: fermato Emilio Gabriel Valdez Velazco

Leggi anche: Chi è Emilio Gabriel Velazco, il sospettato per l'omicidio di Aurora Livoli

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Omicidio di Aurora Livoli, Valdez Velazco era già stato stato espulso due volte dall'Italia perché ritenuto pericoloso: stupri e rapine; Il legame col presunto omicida e il cortile dei misteri. I punti da chiarire sulla morte di Aurora; L’assassino di Aurora Livoli era stato espulso due volte dall’Italia; Omicidio Aurora Livoli, l’aggressore era stato espulso due volte.

aurora livoli emilio gabrielEmilio Velazco confessa l’omicidio di Aurora Livoli e gli abusi: “Non pensavo di averla uccisa, ho vegliato su di lei” - Oggi, giovedì 8 gennaio, Emilio Gabriel Valdez Velazco ha confessato l'omicidio di Aurora Livoli, la 19enne trovata senza vita il 29 dicembre in un cortile ... fanpage.it

aurora livoli emilio gabrielAurora Livoli, Valdez Velazco confessa: «L'ho violentata, poi non mi sono accorto che è morta. Mi aveva chiesto soldi per le sigarette» - L'uomo, interrogato questa mattina nel carcere di San Vittore dal pm Antonio Pansa e dalla collega ... ilgazzettino.it

aurora livoli emilio gabrielAurora Livoli, l'assassino Valdez Velazco ha confessato: «Ho abusato di lei, ma non mi sono accorto che fosse morta» - L'uomo, interrogato questa mattina nel carcere di San Vittore dal pm Antonio Pansa e dalla collega ... ilmessaggero.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.