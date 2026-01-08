Aurora Livoli uccisa a Milano il 57enne fermato confessa il femminicidio e gli abusi | Non credevo fosse morta ho vegliato su di lei

A Milano, Emilio Gabriel Valdez Velazco, 57 anni, ha ammesso di aver ucciso Aurora Livoli, con cui aveva avuto una relazione. L’uomo ha confessato anche di averla violentata e di averla vegliato dopo il tragico evento. La vicenda ha suscitato attenzione sulla cronaca locale, evidenziando le problematiche legate alla violenza di genere e alle dinamiche di questa tragedia.

Emilio Gabriel Valdez Velazco, il peruviano di 57 anni fermato per il femminicidio di Aurora Livoli a Milano, ha confessato di averla violentata e strangolata. Lo ha riferito il suo legale, Massimiliano Migliara, ai giornalisti fuori dal carcere di San Vittore nel capoluogo lombardo, dove l’uomo è stato interrogato giovedì mattina dai pm Antonio Pansa e Letizia Mannella. Le ammissioni di Velazco sono avvenute – fa sapere l’avvocato – «in un quadro meramente indiziario». La confessione del femminicida . Il 57enne ha riferito agli inquirenti di non essersi reso conto di averla uccisa se non il giorno dopo vedendo i servizi televisivi e ha rivelato, inoltre, di aver vegliato sulla ragazza «pensando fosse assopita». 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Femminicidio Aurora Livoli, Velazco confessa anche gli abusi: "Non credevo fosse morta" Leggi anche: Emilio Velazco confessa l’omicidio di Aurora Livoli e gli abusi: “Non pensavo di averla uccisa, ho vegliato su di lei” Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Aurora Livoli, la 19enne di Roma trovata morta a Milano. La pista del femminicidio, caccia all'uomo che era con lei; Aurora Livoli, 19 anni: ecco chi è la ragazza trovata morta in un cortile a Milano. Si indaga per omicidio; Ragazza morta a Milano, autopsia sul corpo di Aurora Livoli. Indagato un uomo di 56 anni; Iniziata l’autopsia su Aurora Livoli, presenti i genitori e lo zio: “Aspettiamo delle risposte”. Omicidio Aurora Livoli a Milano, l’indagato confessa: “Non mi sono reso conto di averla uccisa” - Interrogato a San Vittore, il 57enne peruviano ha ammesso l’omicidio della 19enne trovata morta in via Paruta a Milano ... tg.la7.it

