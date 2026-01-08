Confessa l’assassino di Aurora Livoli | Mi ha chiesto soldi l’ho strangolata Ammessi anche gli abusi

Emilio Gabriel Valdez Velazco ha confessato di aver ucciso Aurora Livoli, dichiarando di averla strangolata dopo averle chiesto soldi. Il 57enne ha affermato di non essersi reso conto della morte della ragazza, credendo invece che fosse addormentata. La vicenda si arricchisce anche di dettagli sugli abusi subiti da Aurora. La confessione rappresenta un passaggio importante nelle indagini in corso.

Emilio Gabriel Valdez Velazco ha confessato di aver ucciso Aurora Livoli e di aver abusato di lei. Il 57enne ha riferito di non essersi reso conto di averla uccisa, se non il giorno seguente vedendo i servizi televisivi e ha sostenuto anche di aver vegliato sulla ragazza "pensando fosse assopita". Interrogato nel carcere di San Vittore dal pubblico ministero della procura di Milano Antonio Pansa e dalla collega Letizia Mannella, Valdez Velazco ha spiegato di aver incontrato la giovane – che negli scorsi mesi si era allontanata da casa – sulla banchina della fermata Cimiano della metropolitana verde.

