Aurora Livoli strangolata e lasciata morire in cortile Velazco confessa | Pensavo fosse assopita ho vegliato su di lei

Emilio Gabriel Valdez Velazco ha confessato di aver ucciso Aurora Livoli, trovata senza vita il 29 dicembre in un cortile di Milano. La ragazza, 19 anni, è stata strangolata e lasciata morire sul luogo. Velazco ha dichiarato di aver pensato fosse assopita e di aver vegliato su di lei. La vicenda è ora al centro delle indagini delle autorità italiane.

Emilio Gabriel Valdez Velazco ha ammesso l'omicidio di Aurora Livoli, la 19enne trovata morta il 29 dicembre mattina in un cortile condominiale in via Paruta a Milano. La confessione è arrivata durante un interrogatorio al carcere San Vittore richiesto dal 57enne peruviano. L'uomo ha anche. 🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche: Emilio Velazco confessa l’omicidio di Aurora Livoli e gli abusi: “Non pensavo di averla uccisa, ho vegliato su di lei”

Leggi anche: Femminicidio Aurora Livoli, Velazco confessa anche gli abusi: "Non credevo fosse morta"

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Aurora Livoli strangolata e lasciata cadavere nel cortile, l'indagato in carcere per avere aggredito un'altra ragazza; Gli ultimi momenti di vita di Aurora Livoli, tre ore di mistero e alle 3,30: l’ultima “traccia” lasciata dalla ragazza. Cosa sappiamo finora; Aurora Livoli, la fuga da casa e un mese e mezzo di vita randagia a Milano. La famiglia: “Una scelta incomprensibile”; Aurora Livoli, com’è morta la 19enne? I genitori a Milano nel giorno dell’autopsia. È caccia all’uomo che era con lei.

Aurora Livoli strangolata e lasciata cadavere nel cortile, l'indagato in carcere per avere aggredito un'altra ragazza - Ha ammesso di avere tentato di rapinare una giovane e ha chiesto di essere sentito anche per il delitto della 19enne romana ... today.it

Aurora Livoli, l'assassino in libertà per un errore: risultava incensurato. Ma era stato già fermato per stupro - Rapina aggravata, immigrazione clandestina e una condanna a cinque anni inflitta in abbreviato (scontata in gran parte ... ilmessaggero.it