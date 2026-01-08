Aurora Livoli il gip | Le azioni dell' indagato aggressive e violente Oggi l’interrogatorio

Oggi si svolge l’interrogatorio di Emilio Gabriel Valdez Velazco, indagato per la morte di Aurora Livoli, 19 anni di Monte San Biagio. Il gip ha descritto le azioni dell’indagato come aggressive e violente. L’udienza si inserisce nel quadro delle indagini in corso, che stanno cercando di chiarire le circostanze di un episodio tragico avvenuto lo scorso 29 dicembre.

E' fissato per oggi, giovedì 8 gennaio, l'interrogatorio di Emilio Gabriel Valdez Velazco, il 57enne di origini peruviane indagato per la morte di Aurora Livoli, la ragazza di 19 anni di Monte San Biagio che nella mattina del 29 dicembre scorso è stata trovata senza vita nel cortile di un.

