Dopo il ritrovamento del corpo di Aurora Livoli, una giovane di 19 anni, a Milano, si apre un'indagine ufficiale. A distanza di alcuni giorni, è stato individuato un primo indagato nel caso. La procura sta approfondendo gli elementi raccolti per chiarire le cause della morte e fare luce sulla vicenda.

A distanza di diversi giorni dal ritrovamento del corpo della 19enne Aurora Livoli in un cortile di via Paruta, a Milano, spunta il primo indagato. Secondo quanto ricostruito si tratta di un uomo di 57 anni, peruviano. I carabinieri lo hanno fermato il giorno dopo al ritrovamento per una tentata rapina commessa poco prima del presunto incontro con la giovane. Il cadavere è stato trovato all’alba del 29 dicembre. Soltanto il 30 è però stato identificato, grazie a un’immagine della ragazza estrapolata dai filmati di videosorveglianza. Secondo quanto riportato da Open, dell’uomo ha parlato lo zio della giovane, che all’agenzia La Presse ha rivelato: «Abbiamo saputo che è in stato di fermo un cittadino peruviano che è stato indagato per articolo 575 del codice penale e quindi omicidio volontario». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Morte di Aurora Livoli, c’è un indagato

Leggi anche: Per la morte di Aurora Livoli c'è un indagato: ha 57 anni

Leggi anche: Aurora Livoli, c'è un indagato per la morte della ragazza: è un uomo di 57 anni

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Aurora Livoli, indagato per omicidio un uomo di 57 anni fermato a Milano. Iniziata l'autopsia sul corpo della giovane - C’è una persona indagata per la morte di Aurora Livoli, la ragazza di 19 anni trovata senza vita lunedì scorso in un cortile di via Paruta, nella zona nord di Milano. msn.com