Atalanta l’asta delle maglie del Christmas Match | volano Scamacca De Ketelaere e Kolasinac
L’Atalanta presenta l’asta delle maglie del Christmas Match, un’iniziativa benefica realizzata in collaborazione con Bergamo TV. Tra i pezzi più richiesti figurano le maglie di Scamacca, De Ketelaere e Kolasinac. L’asta, aperta fino al 12 gennaio, rappresenta un’occasione per sostenere cause di solidarietà attraverso il coinvolgimento dei tifosi.
SOLIDARIETÀ. La tradizionale iniziativa in collaborazione con Bergamo TV. I rilanci fino al 12 gennaio. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
