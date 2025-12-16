L’Atalanta presenta l’asta delle maglie del Christmas Match, un’iniziativa benefica realizzata in collaborazione con Bergamo TV. Tra i pezzi più richiesti figurano le maglie di Scamacca, De Ketelaere e Kolasinac. L’asta, aperta fino al 12 gennaio, rappresenta un’occasione per sostenere cause di solidarietà attraverso il coinvolgimento dei tifosi.

Atalanta, l'asta delle maglie del Christmas Match: volano Scamacca, De Ketelaere e Kolasinac

SOLIDARIETÀ. La tradizionale iniziativa in collaborazione con Bergamo TV. I rilanci fino al 12 gennaio.

