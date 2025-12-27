Atalanta l’asta delle maglie del Christmas Match | in testa c’è sempre de Roon

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

SOLIDARIETÀ. Rilanci fino a lunedì 12 gennaio. Il ricavato sarà interamente devoluto all’associazione Amici della Pediatria. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

