ASviS | ecco a che punto sono le Province italiane sulla sostenibilità
L’ASviS presenta una panoramica aggiornata sulla situazione delle Province italiane in materia di sostenibilità. A cinque anni dalla scadenza dell’Agenda 2030, il rapporto evidenzia differenze significative nei livelli di avanzamento tra le varie aree del paese. Questa analisi permette di comprendere le aree di criticità e di promuovere strategie più efficaci per un progresso equilibrato e condiviso su tutto il territorio nazionale.
di Maddalena Binda, Comitato dell’ASviS, diretto dal prof. Enrico Giovannini, registrato sul sito ASviS del 18 dicembre 2025 A cinque anni dalla scadenza per l’Agenda 2030, il percorso dell’Italia verso uno sviluppo sostenibile continua a mostrare forti disomogeneità. Le differenze non si manifestano solo tra Nord, Mezzogiorno e Sud, ma anche all’interno delle stesse Regioni, dove eccellenze e criticità coesistono a distanza di pochi chilometri. È quanto emerge dall’analisi realizzata dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile Ets (ASviS) nell’ambito del Rapporto sui Territori 2025. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
