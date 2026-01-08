L’ASviS presenta una panoramica aggiornata sulla situazione delle Province italiane in materia di sostenibilità. A cinque anni dalla scadenza dell’Agenda 2030, il rapporto evidenzia differenze significative nei livelli di avanzamento tra le varie aree del paese. Questa analisi permette di comprendere le aree di criticità e di promuovere strategie più efficaci per un progresso equilibrato e condiviso su tutto il territorio nazionale.

di Maddalena Binda, Comitato dell’ASviS, diretto dal prof. Enrico Giovannini, registrato sul sito ASviS del 18 dicembre 2025 A cinque anni dalla scadenza per l’Agenda 2030, il percorso dell’Italia verso uno sviluppo sostenibile continua a mostrare forti disomogeneità. Le differenze non si manifestano solo tra Nord, Mezzogiorno e Sud, ma anche all’interno delle stesse Regioni, dove eccellenze e criticità coesistono a distanza di pochi chilometri. È quanto emerge dall’analisi realizzata dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile Ets (ASviS) nell’ambito del Rapporto sui Territori 2025. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: ASviS: ecco a che punto sono le Province italiane sulla sostenibilità

Leggi anche: "Le nuove tecnologie sono necessarie. Ma punto anche sulla sostenibilità"

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

ASviS: ecco a che punto sono le Province italiane sulla sostenibilità; ASviS: ecco a che punto sono le Province italiane sulla sostenibilità; L'editoriale ASviS: buone pratiche locali, un motore abilitante verso gli obiettivi globali; Radio - Tv Alta Sostenibilità - Rapporto Territori 2025: un Paese allo specchio studia i suoi divari e scopre i suoi campioni.

ASviS: ecco a che punto sono le Province italiane sulla sostenibilità - A cinque anni dalla scadenza per l'Agenda 2030, il percorso dell'Italia verso uno sviluppo sostenibile continua a mostrare forti disomogeneità. virgilio.it

ASviS: territori italiani appaiono in forte affanno sull’Agenda 2030 - I territori italiani appaiono in forte affanno sull’Agenda 2030: troppi ritardi e forti disuguaglianze, nonostante alcuni passi avanti ... televideo.rai.it