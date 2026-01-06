ASviS | ecco a che punto sono le Province italiane sulla sostenibilità

L’ASviS presenta lo stato di avanzamento delle Province italiane nel percorso verso la sostenibilità, a cinque anni dalla scadenza dell’Agenda 2030. Il rapporto evidenzia differenze significative nel grado di raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile tra le varie aree del Paese, sottolineando l’importanza di politiche coordinate e mirate per favorire un progresso equilibrato e inclusivo.

A cinque anni dalla scadenza per l’Agenda 2030, il percorso dell’Italia verso uno sviluppo sostenibile continua a mostrare forti disomogeneità. Le differenze non si manifestano solo tra Nord, Mezzogiorno e Sud, ma anche all’interno delle stesse Regioni, dove eccellenze e criticità coesistono a distanza di pochi chilometri. È quanto emerge dall’analisi realizzata dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile Ets (ASviS) nell’ambito del Rapporto sui Territori 2025. Il lavoro valuta il posizionamento delle Province (escluse le Province autonome di Trento e Bolzano e quella di Aosta, trattate nell’ambito dell’analisi regionale ) e delle Città Metropolitane italiane rispetto a 12 Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 e 44 indicatori elementari, selezionati in base alla loro disponibilità territoriale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: "Le nuove tecnologie sono necessarie. Ma punto anche sulla sostenibilità"

Leggi anche: Qualità della vita 2025, la nuova classifica: quali sono le migliori province italiane

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

ASviS: territori italiani appaiono in forte affanno sull’Agenda 2030 - I territori italiani appaiono in forte affanno sull’Agenda 2030: troppi ritardi e forti disuguaglianze, nonostante alcuni passi avanti ... televideo.rai.it