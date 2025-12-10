Le nuove tecnologie sono necessarie Ma punto anche sulla sostenibilità

L'emergere di nuove tecnologie nel settore della lavanderia ha segnato un'importante svolta, accelerata dall'impatto della pandemia di Covid-19. Andrea Bianconcini sottolinea come questa ‘nuova era’ sia caratterizzata non solo dall'innovazione, ma anche da un forte impegno verso la sostenibilità, diventando un elemento imprescindibile nel panorama odierno.

Andrea Bianconcini, quando è iniziata, esattamente, la ‘nuova era’ della lavanderia? "Come per tanti altri fenomeni sociali del nostro tempo, è stato il Covid a segnare la svolta. Durante il lockdown e nella successiva fase di restrizioni alla mobilità abbiamo registrato un calo di fatturato drammatico". Dovuto a che cosa? "Complice lo smart working, non si è più avvertita la necessità di lavare camicie e abiti da lavoro. A ciò si è aggiunta la sospensione di eventi formali e conviviali. Per le camicie e altri capi formali non siamo più tornati ai livelli pre-pandemia". La lavanderia è un comparto fortemente energivoro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

