Calciomercato Fiorentina ecco il primo colpo di mercato di Paratici | arriva l’ufficialità di Romano! Fatta per l’arrivo in viola di Manor Solomon dal Tottenham I dettagli

La Fiorentina ha ufficializzato l’acquisto di Manor Solomon dal Tottenham, segnando il primo intervento di mercato della gestione Paratici. L’operazione, già conclusa, rappresenta un passo importante per la rosa viola nel mercato invernale. I dettagli dell’accordo e le implicazioni per il team saranno comunicati nelle prossime settimane, mentre i tifosi attendono con interesse le novità che questa nuova acquisizione potrà portare alla squadra.

Calciomercato Fiorentina, ecco il primo colpo di mercato di Paratici: arriva l'ufficialità di Romano! Fatta per Solomon dal Tottenham La Fiorentina ha definito la prima operazione in entrata del mercato invernale. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, il club viola ha raggiunto l'intesa per Manor Solomon, esterno offensivo israeliano classe 1999. Il giocatore, di proprietà del Tottenham, ha giocato entrambe le gare di qualificazione ai Mondiali 2026 contro l'Italia, con la maglia numero 10 della sua nazionale.

