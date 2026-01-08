Assisi una giornata con i ViniVeri

Assisi ospita la settima edizione di ViniVeri Assisi 2026, un evento dedicato alla promozione di vini naturali e prodotti artigianali. Lunedì 12 gennaio, presso l’Hotel Valle di Assisi, sarà possibile incontrare circa sessanta vignaioli e artigiani provenienti da diverse regioni italiane e dall’estero. Un’occasione per conoscere le realtà che si impegnano nella produzione autentica e sostenibile, in un contesto di confronto e scoperta.

Un buon inizio, senza slogan. È questo il senso di ViniVeri Assisi 2026, settima edizione dell'evento che lunedì 12 gennaio porterà all'Hotel Valle di Assisi una sessantina di vignaioli e artigiani del cibo da tutta Italia e dall'estero. Un appuntamento che, senza proclami, continua a ritagliarsi uno spazio preciso nel calendario enologico nazionale: quello dedicato al vino naturale, inteso più come pratica quotidiana che come etichetta. Dalle 10 alle 17, tra i banchi d'assaggio si incontreranno produttori provenienti dal Piemonte alla Slovenia, passando per territori meno prevedibili come l'isola del Giglio o Pantelleria.

(askanews) – Si svolgerà lunedì 12 gennaio la settima edizione di "Assisi ViniVeri", appuntamento dedicato al vino naturale in programma dalle 10 alle 17 all'Hotel Valle di Assisi

Conto alla rovescia per ViniVeri Assisi 2026, evento in Italia interamente dedicato al vino naturale, che lunedì 12 gennaio, dalle ore 10 alle 17, all'Hotel Valle di Assisi

