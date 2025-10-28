Inaugurati tre asili nido | Una festa per Assisi
ASSISI - Sono stati inaugurati i tre nuovi nidi comunali d’infanzia di Assisi, realizzati a Castelnuovo, Petrignano e Rivotorto: sono in grado di accogliere fino a 135 bambi fino a 3 anni e saranno attivi dal 3 novembre, con i servizi socioeducativi a cura di “ Aldia cooperativa sociale “ che si è aggiudicata la gestione. Per l’occasione, ci sono stati tre tagli del nastro con altrettanti momenti di festa, con rappresentanti istituzionali, funzionari del Ministero dell’Istruzione, tecnici comunali, progettisti ed educatori, oltre a numerosi cittadini che hanno potuto visitare le tre realtà. Il sindaco Valter Stoppini, che per impegni non rimandabili non ha potuto essere fisicamente presente, ha inviato i saluti e un messaggio di ringraziamento "a tutti coloro che hanno contributo alla realizzazione dei tre nuovi asili nido comunali". 🔗 Leggi su Lanazione.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Sono stati inaugurati tre nuovi asili nido comunali, realizzati con fondi PNRR e risorse comunali nel comune di Assisi. Le strutture, situate a Castelnuovo, Petrignano e Rivotorto e potranno accogliere complessivamente fino a 135 bambini. Il progetto ha previst - facebook.com Vai su Facebook
Inaugurati tre asili nido: "Una festa per Assisi" - Sono stati realizzati a Castelnuovo, Petrignano e Rivotorto con i fondi Pnrr. Da lanazione.it
Tre nuovi nidi comunali d'infanzia inaugurati ad Assisi - Sono stati inaugurati i tre nuovi nidi comunali d'infanzia di Assisi, realizzati a Castelnuovo, Petrignano e Rivotorto. Si legge su msn.com
Ad Assisi tre nuovi nidi comunali d'infanzia - Saranno inaugurati il 26 ottobre e attivi dal 3 novembre i tre nuovi nidi comunali d'infanzia di Assisi, realizzati a Castelnuovo, Petrignano e Rivotorto. Come scrive msn.com