ASSISI - Sono stati inaugurati i tre nuovi nidi comunali d’infanzia di Assisi, realizzati a Castelnuovo, Petrignano e Rivotorto: sono in grado di accogliere fino a 135 bambi fino a 3 anni e saranno attivi dal 3 novembre, con i servizi socioeducativi a cura di “ Aldia cooperativa sociale “ che si è aggiudicata la gestione. Per l’occasione, ci sono stati tre tagli del nastro con altrettanti momenti di festa, con rappresentanti istituzionali, funzionari del Ministero dell’Istruzione, tecnici comunali, progettisti ed educatori, oltre a numerosi cittadini che hanno potuto visitare le tre realtà. Il sindaco Valter Stoppini, che per impegni non rimandabili non ha potuto essere fisicamente presente, ha inviato i saluti e un messaggio di ringraziamento "a tutti coloro che hanno contributo alla realizzazione dei tre nuovi asili nido comunali". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Inaugurati tre asili nido: "Una festa per Assisi"