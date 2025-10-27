Accadde oggi | 27 ottobre ad Assisi la prima Giornata Mondiale della Pace

Nella città di San Francesco si riunirono i credenti di tutte le religioni mondiali, l’uno accanto all’altro di fronte all’orrore della guerra, ponendo l’accento sulla preghiera per la pace Il 27 ottobre 1986 Giovanni Paolo II convocò ad Assisi la . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

accadde oggi 27 ottobre ad assisi la prima giornata mondiale della pace

Accadde oggi: 27 ottobre, ad Assisi la prima Giornata Mondiale della Pace

