Assegno di inclusione | perché l' importo del primo mese potrebbe essere dimezzato
L'assegno di inclusione (Adi) rappresenta un sostegno fondamentale per molte famiglie. Tuttavia, nelle prossime settimane potrebbe verificarsi una modifica che comporterebbe la riduzione dell'importo erogato nel primo mese, suscitando attenzione e interesse tra i beneficiari.
Nei prossimi mesi ci potrebbe essere una novità che riguarda l'assegno di inclusione (Adi) destinato ai nuclei familiari. Il primo mese di rinnovo della misura potrebbe avere un importo dimezzato. Il sussidio infatti è uno dei temi toccati dalla manovra 2026, che si trova al momento in Senato. Cataniatoday.it
Manovra 2026, le ultime modifiche: sale la soglia Isee sulla prima casa, assegno di inclusione più magro - Sull'assegno di inclusione il primo mese di rinnovo della misura avrà un importo dimezzato.
