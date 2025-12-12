Assegno di inclusione il governo fa cassa sugli ultimi | importo dimezzato per il primo mese di proroga

Il governo ha deciso di dimezzare l'importo dell'assegno di inclusione nel primo mese di proroga, generando preoccupazioni tra i beneficiari. Questa misura evidenzia ancora una volta come, in tempi di tagli, i più vulnerabili siano i primi a subirne le conseguenze, suscitando discussioni sulle politiche sociali adottate.

Quando c’è da tagliare, il governo e la maggioranza non hanno mai dubbi. A rimetterci sono sempre gli ultimi. È stato così quando il governo guidato da Giorgia Meloni ha deciso di cancellare il Reddito di cittadinanza ed è così anche ora, con un emendamento alla Manovra che punta a introdurre una stretta all’Assegno di inclusione. La novità riguarda il primo mese di rinnovo della misura di sostegno. L’importo, infatti, sarà dimezzato. Un mezzo passo indietro, quindi, rispetto alla decisione dello stesso governo di azzerare la sospensione. Insomma, per i beneficiari dell’Assegno di inclusione era arrivata l’illusione di evitare il mese di stop prima del rinnovo, ma la marcia indietro sembra ora probabile con una riduzione dell’importo. Lanotiziagiornale.it

