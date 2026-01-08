Assassini e stupratori rimangono liberi | in galera ci va il carabiniere Emanuele Marroccella per aver difeso il suo collega

In Italia, la giustizia sembra spesso favorire i criminali a discapito di chi si difende. Emanuele Marroccella, carabiniere, è stato condannato a tre anni per aver difeso un collega, mentre criminali come Emilio Valdez Velazco e Marin Jelenic restano liberi. La disparità tra tutela e punizione solleva dubbi sul funzionamento del sistema giudiziario e sulla tutela dei cittadini onesti.

Da Emilio Valdez Velazco a Marin Jelenic, criminali lasciati liberi da una magistratura che adempie ai suoi compiti, mentre il carabiniere Emanuele Marroccella viene condannato a tre anni di carcere per eccesso di legittima difesa Anche il croato che ha ucciso il capotreno doveva essere cacci.

