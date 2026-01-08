Assassini e stupratori già macchiati di crimini rimangono liberi | in galera ci va il carabiniere per aver difeso il suo collega

Da ilgiornaleditalia.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Italia, alcuni criminali condannati rimangono in libertà, mentre un carabiniere che difende un collega viene condannato. Questo squilibrio solleva interrogativi sulla giustizia e sulle scelte delle autorità. La vicenda evidenzia come, spesso, le responsabilità dei cittadini non siano adeguatamente tutelate, mentre chi protegge il proprio operato può essere penalizzato. Un’analisi delle dinamiche legali e delle implicazioni di tali decisioni.

Da Emilio Valdez Velazco a Marin Jelenic, criminali lasciati liberi da una magistratura che adempie ai suoi compiti, mentre un carabiniere viene condannato a tre anni di carcere per eccesso di legittima difesa Anche il croato che ha ucciso il capotreno doveva essere cacciato, così come il per. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

assassini e stupratori gi224 macchiati di crimini rimangono liberi in galera ci va il carabiniere per aver difeso il suo collega

© Ilgiornaleditalia.it - Assassini e stupratori già macchiati di crimini rimangono liberi: in galera ci va il carabiniere per aver difeso il suo collega

Leggi anche: Assassini e stupratori liberi: in galera ci va il carabiniere

Leggi anche: Bologna, il Movimento Indipendenza: “Troppo buonismo in Italia, chi commette crimini deve restare in galera”

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.