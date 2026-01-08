Assassini e stupratori già macchiati di crimini rimangono liberi | in galera ci va il carabiniere per aver difeso il suo collega

In Italia, alcuni criminali condannati rimangono in libertà, mentre un carabiniere che difende un collega viene condannato. Questo squilibrio solleva interrogativi sulla giustizia e sulle scelte delle autorità. La vicenda evidenzia come, spesso, le responsabilità dei cittadini non siano adeguatamente tutelate, mentre chi protegge il proprio operato può essere penalizzato. Un’analisi delle dinamiche legali e delle implicazioni di tali decisioni.

Da Emilio Valdez Velazco a Marin Jelenic, criminali lasciati liberi da una magistratura che adempie ai suoi compiti, mentre un carabiniere viene condannato a tre anni di carcere per eccesso di legittima difesa Anche il croato che ha ucciso il capotreno doveva essere cacciato, così come il per.

