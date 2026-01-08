Assassini e stupratori liberi | in galera ci va il carabiniere

La questione della giustizia e delle tutele per le forze dell’ordine è al centro del dibattito pubblico. Recenti episodi evidenziano come, in alcuni casi, criminali condannati o coinvolti in gravi reati siano rimasti in libertà, mentre chi lavora per garantire la sicurezza rischia di essere penalizzato. È importante affrontare queste situazioni con equilibrio e rispetto delle procedure, assicurando che la legge sia applicata correttamente e che la tutela delle persone che difendono la legge sia garantita.

Anche il croato che ha ucciso il capotreno doveva essere cacciato, così come il peruviano killer di Aurora e l’egiziano che ha accoltellato un poliziotto. Si erano già macchiati di crimini, ma niente rimpatrio e niente carcere. Dove rischia invece di finire un militare condannato a tre anni per aver sparato a un delinquente. Carabinieri in galera e criminali in libertà. Grazie alla sinistra e a una parte della magistratura è questa l’Italia al contrario che ci ritroviamo. Mentre un conclamato stupratore come Emilio Valdez Velazco è stato lasciato libero di assassinare una ragazza di 19 anni, e a un personaggio pericoloso come Marin Jelenic, prima di essere fermato, è stato consentito di ammazzare un capotreno, la giustizia condanna un carabiniere a tre anni di carcere per aver difeso un collega, uccidendo l’aggressore. 🔗 Leggi su Laverita.info

