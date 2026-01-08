Assalto a portavalori in A14 autostrada riaperta dopo ore e bottino ingente | Vigilantes sotto choc

La A14 tra Cerignola Est e il bivio con la A16 Napoli-Canosa è stata riaperta dopo il blocco dovuto a un assalto a un portavalori avvenuto mercoledì 7 gennaio. L'incidente, che ha coinvolto i vigilantes e ha generato un ingente bottino, ha causato disagi sulla tratta, rimasta chiusa fino alle 23:30. La dinamica dell'evento è ancora sotto verifica, mentre le autorità procedono con le indagini.

Assalto a portavalori sull’A14, auto in fiamme e spari a Ortona. I rapinatori fanno esplodere il blindato: via col malloppo - Si sono dileguati a bordo di una macchina di grossa cilindrata con un bottino di 400mila euro. quotidiano.net

Assalto al portavalori: spari e fumogeni sulla A14 - 30, all'assalto ad un furgone portavalori sull'autostrada A14, lungo la corsia nord, nel tratto compreso tra ... rainews.it

Ancora un assalto a portavalori nel Foggiano. Oggi pomeriggio sulla A14, nei pressi di Cerignola, un gruppo di almeno dieci malviventi armati di kalashnikov ha preso di mira un blindato della ditta Battistolli, aprendo il furgone con esplosivo. I banditi hanno - facebook.com facebook

Assalto a portavalori sulla A14, tre auto date alle fiamme: chiuso tratto tra Cerignola Est e il bivio con la A16 x.com

