Assalto a portavalori in A14 autostrada riaperta dopo ore e bottino ingente | Vigilantes sotto choc

8 gen 2026

La A14 tra Cerignola Est e il bivio con la A16 Napoli-Canosa è stata riaperta dopo il blocco dovuto a un assalto a un portavalori avvenuto mercoledì 7 gennaio. L'incidente, che ha coinvolto i vigilantes e ha generato un ingente bottino, ha causato disagi sulla tratta, rimasta chiusa fino alle 23:30. La dinamica dell'evento è ancora sotto verifica, mentre le autorità procedono con le indagini.

È stato riaperto solo dopo le 23:30 di ieri, mercoledì 7 gennaio, il tratto di A14 compreso tra Cerignola Est e il bivio con la A16 Napoli-Canosa, in direzione Bari, precedentemente chiuso a causa di un assalto a un portavalori, avvenuto all'altezza del km 595.Centinaia di automobilisti, ignari. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

