Rapina in A14 assalto esplosivo a due portavalori della Maondialpol tra Civitanova e Porto Recanati Banda in fuga senza il bottino Autostrada paralizzata | chiusa in entrambe le direzioni

Corriereadriatico.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una esplosione, poi dei colpi di arma da fuoco: assalto armato a due portavalori, all'altezza del km 248,5 in direzione Pescara. Il caos in pochi secondi subito dopo. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

rapina in a14 assalto esplosivo a due portavalori della maondialpol tra civitanova e porto recanati banda in fuga senza il bottino autostrada paralizzata chiusa in entrambe le direzioni

© Corriereadriatico.it - Rapina in A14, assalto esplosivo a due portavalori della Maondialpol tra Civitanova e Porto Recanati. Banda in fuga senza il bottino. Autostrada paralizzata: chiusa in entrambe le direzioni

Scopri altri approfondimenti

rapina a14 assalto esplosivoRapina in A14, assalto esplosivo a un portavalori della Maondialpol tra Civitanova e Porto Recanati. Autostrada paralizzata: chiusa in entrambe le direzioni - Una esplosione, poi dei colpi di arma da fuoco: assalto armato a un portavalori, all'altezza del km 248,5 in direzione Pescara. Come scrive corriereadriatico.it

rapina a14 assalto esplosivoRapina sulla A14, assalto esplosivo a un portavalori tra Civitanova e Porto Recanati. Autostrada paralizzata: chiusa in entrambe le direzioni - Una esplosione, poi dei colpi di arma da fuoco: assalto armato a un portavalori, all'altezza del km 248,5 in direzione Pescara. Si legge su msn.com

rapina a14 assalto esplosivoAssalto al portavalori in A14 direzione Pescara, l'esplosione del blindato poi la sparatoria: chiusa l'autostrada - Taranto all'altezza del chilometro 248,5, in direzione Pescara, nel tratto tra Loreto (Ancona) e Civitanova Marche (Macerata). Da ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Rapina A14 Assalto Esplosivo