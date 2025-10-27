Rapina in A14 assalto esplosivo a due portavalori della Maondialpol tra Civitanova e Porto Recanati Banda in fuga senza il bottino Autostrada paralizzata | chiusa in entrambe le direzioni
Una esplosione, poi dei colpi di arma da fuoco: assalto armato a due portavalori, all'altezza del km 248,5 in direzione Pescara. Il caos in pochi secondi subito dopo. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
Scopri altri approfondimenti
Tre uomini sono stati arrestati per l'assalto all'agenzia di viaggi di Acireale, sono accusati di rapina aggravata e lesioni Vai su Facebook
Rapina in A14, assalto esplosivo a un portavalori della Maondialpol tra Civitanova e Porto Recanati. Autostrada paralizzata: chiusa in entrambe le direzioni - Una esplosione, poi dei colpi di arma da fuoco: assalto armato a un portavalori, all'altezza del km 248,5 in direzione Pescara. Come scrive corriereadriatico.it
Rapina sulla A14, assalto esplosivo a un portavalori tra Civitanova e Porto Recanati. Autostrada paralizzata: chiusa in entrambe le direzioni - Una esplosione, poi dei colpi di arma da fuoco: assalto armato a un portavalori, all'altezza del km 248,5 in direzione Pescara. Si legge su msn.com
Assalto al portavalori in A14 direzione Pescara, l'esplosione del blindato poi la sparatoria: chiusa l'autostrada - Taranto all'altezza del chilometro 248,5, in direzione Pescara, nel tratto tra Loreto (Ancona) e Civitanova Marche (Macerata). Da ilgazzettino.it