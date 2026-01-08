Ascolti TV | Mercoledì 7 Gennaio 2026 A Testa Alta 25.2% Tempi supplementari 13.1%

Mercoledì 7 gennaio 2026, la programmazione televisiva ha mostrato risultati diversificati negli ascolti. A Testa Alta ha ottenuto il 25,2%, seguito da Tempi Supplementari con il 13,1%. La serata ha visto come protagonista Canale 5 nella prima parte, confermando l’interesse del pubblico verso le proposte più seguite.

Nella serata di mercoledì 7 gennaio 2026, i principali programmi televisivi hanno registrato ascolti molto vari, con Canale5 in evidenza nella prima serata. Su Rai1, Purché finisca bene – Tempi supplementari ha raccolto 2.235.000 spettatori con uno share del 13,1%. Su Canale5, A Testa Alta – Il Coraggio di una Donna si conferma leader con 4.035.000 spettatori e uno share del 25,2%. Su Rai2, la lunga presentazione di 36 minuti di La Nuova DS Speciale ha totalizzato 393.000 spettatori (2,2%), mentre il programma vero e proprio ha intrattenuto 834.000 spettatori (5,9%). Su Italia1, Safe ha coinvolto 1.

Ascolti TV ieri sera, 7 gennaio 2026: chi ha vinto tra Purché Finisca Bene e A Testa Alta? - Ascolti TV: la serata di mercoledì 7 gennaio 2026 ha visto una sfida agguerrita e completamente nuova, con tante prime visioni e qualche grande classico cinematografico come coda lunga del periodo fes ... msn.com

