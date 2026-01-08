Ascolti TV | Mercoledì 7 Gennaio 2026 Boom A Testa Alta 25.2% doppiato Tempi supplementari 13.1%

Nella serata di mercoledì 7 gennaio 2026, i dati di ascolto hanno mostrato una preferenza per “A Testa Alta” su Rai1, che ha registrato il 25,2% di share. “Tempi supplementari”, doppiato, ha ottenuto il 13,1%. Su Rai1, “Purché finisca bene” e “Tempi supplementari” hanno attirato rispettivamente un pubblico significativo, evidenziando le tendenze di ascolto per la serata.

Nella serata di ieri, mercoledì 7 gennaio 2026, su Rai1 Purché finisca bene – Tempi supplementari ha interessato 2.235.000 spettatori pari al 13.1% di share. Su Canale5 A Testa Alta – Il Coraggio di una Donna ha conquistato 4.035.000 spettatori con uno share del 25.2%. Su Rai2 La Nuova DS intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1 Safe incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 La terra promessa segna.000 spettatori (%). Su Rete4 Realpolitik totalizza.000 spettatori (%). Su La7 Una Giornata Particolare raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 Quattro matrimoni e un funerale ottiene.

Ascolti TV ieri sera, 7 gennaio 2026: chi ha vinto tra Purché Finisca Bene e A Testa Alta? - Ascolti TV: la serata di mercoledì 7 gennaio 2026 ha visto una sfida agguerrita e completamente nuova, con tante prime visioni e qualche grande classico cinematografico come coda lunga del periodo fes ... msn.com

