Gli ascolti televisivi di mercoledì 7 gennaio 2026 hanno registrato risultati significativi con l'esordio di “A Testa Alta”, “Tempi Supplementari” e la trasmissione di sci alpino. La serata ha visto performance di rilievo, tra cui “A Testa Alta” con 4 milioni di spettatori e il 25,2% di share, mentre “Tempi Supplementari” ha ottenuto il 13,1%. Notizie e dati di ascolto aggiornati per comprendere l’andamento della giornata

ASCOLTI TV 7 GENNAIO 2026 • MERCOLED Ì •. Gli ascolti tv di mercoledì 7 gennaio 2026 con il debutto di A Testa Alta, Tempi Supplementari e lo Sci Alpino. Ecco i dati di ieri. GRUPPI R A I 24H – x PT – x M E D I A S E T 24H – x PT – x UnoMattina News – x + x Tg1 – x UnoMattina – x Storie Italiane – x + x É Sempre Mezzogiorno! – x Tg1 – x Tg1 Economia – 2699 21.00 La Volta Buona – 1731 15.30 La Volta Buona – 1535 16.30 Tg1 – 1537 16.60 Il Paradiso delle Signore – 1727 17.80 Pres. Vita in Diretta – 1900 18.30 Vita in Diretta – 2409 19.50 L’Eredità – 3665 24.10 L’Eredità – 5021 28.20 Tg1 – x Cinque Minuti – 4206 20. 🔗 Leggi su Bubinoblog

ASCOLTI TV 7 GENNAIO 2026: A TESTA ALTA PARTE COL BOTTO (4.0 MLN E 25,2%), TEMPI SUPPLEMENTARI (13,1%), VOLANO LA RUOTA DI GERRY (27,1%) E LIORNI (28,2%)

