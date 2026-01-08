Ascolti TV 8 Gennaio 2026 | i dati Auditel della prima serata
Ecco i dati Auditel relativi alla prima serata di giovedì 8 gennaio 2026. Di seguito, si presenta un’analisi dettagliata degli ascolti televisivi di ieri sera, offrendo un quadro preciso delle preferenze del pubblico e delle performance delle principali reti. Questo report fornisce un resoconto oggettivo e aggiornato sull’andamento degli ascolti televisivi italiani.
Ascolti TV 8 Gennaio 2026 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri giovedì 8 Gennaio 2026. Gli ascolti TV dell’8 Gennaio 2026 hanno visto la sfida tra un mix di fiction, cinema, talk e intrattenimento. Rai 1 ha puntato su Don Matteo, mentre Canale 5 ha risposto con Forbidden Fruit. Italia 1 ha offerto Harry Potter E L’Ordine Della Fenice, Rete 4 e La7 hanno invece proposto Dritto E Rovescio e Piazzapulita. In questo articolo trovi tutti i dati Auditel ufficiali relativi agli ascolti TV di ieri e le percentuali di share della prima serata, aggiornati non appena disponibili. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
