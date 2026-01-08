Arsenal-Liverpool | formazioni statistiche e anteprima

L’atteso incontro tra Arsenal e Liverpool, in programma all’Emirates Stadium, rappresenta una sfida importante nella Premier League. In questa anteprima, si analizzano le formazioni, le statistiche e gli aspetti principali della partita, offrendo un quadro chiaro e obiettivo di un confronto che potrebbe avere ripercussioni significative sulla classifica. Ecco tutto quello che c’è da sapere prima del calcio d’inizio.

2026-01-08 11:34:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: I campioni in carica affronteranno una dura battaglia questa sera, mentre l’Arsenal accoglie il Liverpool all’Emirates Stadium per una resa dei conti cruciale della Premier League. I Reds arrivano con un’imbattibilità più lunga rispetto ai padroni di casa, ma la sconfitta a nord di Londra lascerebbe la squadra di Mikel Arteta con 17 punti di vantaggio a 17 partite dalla fine. L’Arsenal ha iniziato il nuovo anno in modo brillante, capitalizzando i punti persi altrove durante la Gameweek 20 nonostante un inizio da incubo in trasferta a Bournemouth, dove l’errore iniziale di Gabriel è stato punito da Evanilson. 🔗 Leggi su Justcalcio.comImmagine generica

