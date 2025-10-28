Arsenal-Brighton | formazioni statistiche e anteprima

2025-10-28 14:21:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Anteprima della partita di Arsenal-Brighton. Mercoledì sera la capolista Arsenal accoglierà il Brighton all’Emirates Stadium per il quarto turno della Coppa Carabao. I Gunners hanno evitato un risultato a sorpresa contro Port Vale nella partita di apertura della competizione, mentre i Seagulls di Fabian Hurzeler arrivano a nord di Londra freschi di vittorie consecutive per 6-0, una serie da record nella storia della Coppa EFL. La squadra di Mikel Arteta vola alto in patria, imbattuta in dieci partite e vincendone sette in tutte le competizioni. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

