Fulham-Arsenal | formazioni statistiche e anteprima

2025-10-17 19:28:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Anteprima della partita Fulham-Arsenal. L’Arsenal spera di mantenere il primo posto in Premier League quando farà il breve viaggio attraverso Londra per raggiungere il Fulham nel calcio d’inizio dell’ora del tè di sabato. Il Manchester City avrebbe potuto raggiungere la vetta quando i Gunners inizieranno a Craven Cottage, ma gli uomini di Mikel Arteta viaggeranno pieni di fiducia dopo aver vinto cinque delle prime sette partite di Premier League in questa stagione. Il Fulham è però imbattuto in casa ed è imbattuto nelle ultime due partite contro l’Arsenal al Cottage. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

