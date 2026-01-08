Arretrati docenti 2026 gli importi | in arrivo assegni fino a 2.261 euro con tassazione separata ecco le tabelle definitive
Nel 2026 saranno erogati gli arretrati ai docenti relativi al biennio 2024-2025. Gli importi, con tassazione separata, potranno arrivare fino a 2.261 euro, secondo le tabelle definitive. Questa misura interessa gli insegnanti che attendono i pagamenti relativi a periodi già trascorsi, con dettagli e importi ufficiali pronti per essere comunicati. Ecco le informazioni aggiornate e le cifre confermate per il 2026.
Nel 2026 saranno erogati gli arretrati ai docenti per il biennio 2024-2025, con importi compresi tra 1.403 e 2.261 euro lordi a seconda dell'anzianità e del grado scolastico. Le somme, soggette a tassazione separata, includono il conguaglio degli aumenti tabellari e un bonus una tantum di 111,70 euro L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
