Nel 2026 saranno erogati gli arretrati ai docenti relativi al biennio 2024-2025. Gli importi, con tassazione separata, potranno arrivare fino a 2.261 euro, secondo le tabelle definitive. Questa misura interessa gli insegnanti che attendono i pagamenti relativi a periodi già trascorsi, con dettagli e importi ufficiali pronti per essere comunicati. Ecco le informazioni aggiornate e le cifre confermate per il 2026.

Nel 2026 saranno erogati gli arretrati ai docenti per il biennio 2024-2025, con importi compresi tra 1.403 e 2.261 euro lordi a seconda dell'anzianità e del grado scolastico. Le somme, soggette a tassazione separata, includono il conguaglio degli aumenti tabellari e un bonus una tantum di 111,70 euro L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: Pensioni 2026, ecco gli aumenti reali in busta paga e quando verranno erogati: dai 3 euro delle minime ai 17 euro degli assegni medi. Le tabelle con gli importi netti

Leggi anche: NoiPA, arretrati docenti in arrivo: date, importi e novità sul contratto scuola

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Stipendio 2026 docenti e ATA, dalla cifra degli arretrati vanno sottratti importi già ricevuti come indennità di vacanza contrattuale; Stipendio docenti e ATA: online l’importo di gennaio 2026 su NoiPA. Niente arretrati (per ora); Contratto scuola: aumenti e arretrati in arrivo per docenti e Ata; Arretrati scuola, quando verranno erogati? Ultime notizie 2025.

Arretrati docenti 2026, gli importi: in arrivo assegni fino a 2.261 euro con tassazione separata, ecco le tabelle definitive - Nel 2026 saranno erogati gli arretrati ai docenti per il biennio 2024- orizzontescuola.it

Arretrati e aumenti stipendio docenti 2026: quanto entra in tasca agli insegnanti - Per una volta, a gennaio non arrivano solo bollette e conguagli: nel 2026 per i docenti c’è anche una buona notizia. alphabetcity.it