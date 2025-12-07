NoiPA arretrati docenti in arrivo | date importi e novità sul contratto scuola

Sale l'attesa per gli arretrati dei docenti, e non solo, che porta molti a chiedersi quando saranno visibili su NoiPA. La chiusura della parte economica del Ccnl Scuola 2022-2024 e l'attesa registrazione della Corte dei Conti rendono la finestra temporale tra dicembre 2025 e febbraio 2026 il momento decisivo per l'erogazione degli arretrati a insegnanti e Ata. Parallelamente, la definizione del nuovo contratto 2025-2027 e le richieste dei sindacati (dall'aumento strutturale degli stipendi all'introduzione dei buoni pasto) aggiungono ulteriori elementi di discussione. Arretrati docenti su NoiPA, importi previsti.

