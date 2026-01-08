Mira arrestato il presunto killer del barista trovato in un campo | sarebbe un agente della polizia locale
Nella giornata odierna si terrà una conferenza stampa per illustrare i dettagli dell’indagine relativa all’arresto del presunto responsabile dell’uccisione del barista, rinvenuto in un campo. Secondo le prime informazioni, l’uomo arrestato sarebbe un agente della polizia locale. La conferenza fornirà aggiornamenti ufficiali sulle verifiche in corso e sui prossimi sviluppi dell’indagine.
Nella mattinata di oggi è prevista una conferenza stampa in cui saranno svelati i dettagli dell'indagine in corso. Il corpo del 25enne venne scoperto lo scorso 31 dicembre in un campo di Mira, in provincia di Venezia, con una ferita da arma da fuoco alla tempia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
