Omicidio nel Veneziano arrestato il presunto killer | sarebbe un agente della polizia locale di Venezia
Un uomo sospettato di aver ucciso Sergiu Tarna, 25 anni, è stato arrestato dai Carabinieri di Venezia. L’indagine riguarda il delitto avvenuto il 31 dicembre scorso in un terreno agricolo di Malcontenta di Mira. Tra i sospettati figura un agente della polizia locale di Venezia. L’indagine prosegue per chiarire le dinamiche dell’omicidio e le eventuali responsabilità.
Venenzia, 8 gennaio 2025 – Un arresto è stato effettuato dai Carabinieri di Venezia nell'ambito delle indagini sull'uccisione del cittadino moldavo Sergiu Tarna, di 25 anni, trovato morto il 31 dicembre scorso, ucciso da un colpo di pistola alla tempia, in un terreno agricolo a Malcontenta di Mira, in provincia di Venezia. Si tratterebbe - anticipano Il Gazzettino, La Nuova Venezia e il Corriere del Veneto - di un agente della Polizia Locale di Venezia. Sulla vicenda è convocata una conferenza stampa stamani alla Procura della repubblica di Venezia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Leggi anche: Sergiu Tarna ucciso a 25 anni a Capodanno, arrestato il presunto killer: è un vigile urbano di Venezia
Leggi anche: Sferra una testata ad un agente della polizia locale, arrestato
Omicidio nel Veneziano, arrestato il presunto killer; Omicidio di Mira (VE), arrestato uno dei presunti killer; Omicidio nel Veneziano, arrestato il presunto killer; Venezia, arrestato presunto assassino di Sergiu Tarna.
Omicidio di Mira (VE), arrestato uno dei presunti killer - Svolta nel giallo di Mira, nel Veneziano: a uccidere Sergiu Tarna, cameriere 25enne di origini moldave, trovato cadavere nelle campagne attorno a Malcontenta il 31 dicembre scorso, sarebbe stato un ag ... rainews.it
Barista ucciso nel Veneziano, arrestato il presunto killer: “Un agente della polizia locale” - Una svolta nelle indagini sull’omicidio del giovane barista trovato morto il 31 dicembre nel Veneziano. thesocialpost.it
Omicidio nel Veneziano, arrestato il presunto killer - Un arresto è stato effettuato dai Carabinieri di Venezia nell'ambito delle indagini sull'uccisione del cittadino moldavo Sergiu Tarna, di 25 anni, trovato morto il 31 dicembre scorso, ucciso da un col ... msn.com
Arrestato un uomo nel Veneziano per tentato omicidio. Il ragazzino è riuscito a guadagnare tempo fino all'arrivo dei carabinieri - facebook.com facebook
Minaccia di dare fuoco alla moglie, il figlio minorenne gli nasconde l'accendino. Arrestato un uomo nel Veneziano per tentato omicidio #ANSA x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.