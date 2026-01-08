Omicidio nel Veneziano arrestato il presunto killer | sarebbe un agente della polizia locale di Venezia

Un uomo sospettato di aver ucciso Sergiu Tarna, 25 anni, è stato arrestato dai Carabinieri di Venezia. L’indagine riguarda il delitto avvenuto il 31 dicembre scorso in un terreno agricolo di Malcontenta di Mira. Tra i sospettati figura un agente della polizia locale di Venezia. L’indagine prosegue per chiarire le dinamiche dell’omicidio e le eventuali responsabilità.

Venenzia, 8 gennaio 2025 – Un arresto è stato effettuato dai Carabinieri di Venezia nell'ambito delle indagini sull'uccisione del cittadino moldavo Sergiu Tarna, di 25 anni, trovato morto il 31 dicembre scorso, ucciso da un colpo di pistola alla tempia, in un terreno agricolo a Malcontenta di Mira, in provincia di Venezia. Si tratterebbe - anticipano Il Gazzettino, La Nuova Venezia e il Corriere del Veneto - di un agente della Polizia Locale di Venezia. Sulla vicenda è convocata una conferenza stampa stamani alla Procura della repubblica di Venezia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

