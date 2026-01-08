Arrampicate ciaspolate corsi e gite Oltre cento escursioni per settecento soci

Il Club Alpino Italiano di Siena presenta un calendario ricco di attività per l’anno in corso, con oltre cento escursioni tra arrampicate, ciaspolate, corsi e gite. Un’occasione per esplorare il territorio e condividere esperienze all’aria aperta, coinvolgendo i circa settecento soci che fanno parte della comunità. Un programma vario e articolato che invita tutti gli appassionati a scoprire e valorizzare il patrimonio naturale della regione.

Per l'anno appena iniziato il Club alpino italiano di Siena ha in programma oltre cento appuntamenti nei dodici mesi. Ai suoi 700 soci verrà proposta un'offerta molto varia di eventi: facili camminate, impegnative arrampicate, escursioni in mountain bike, esplorazioni speleologiche, ciaspolate, serate didattiche, camini letterari, corsi sulla sicurezza in montagna. Fra le novità di quest'anno c'è la possibilità di portare il proprio cane ad alcune escursioni. Fra i primi appuntamenti del mese ci sono due giorni dedicati alle arrampicate sulla falesia di Celsa, 17 e 18 gennaio, che si ripeteranno ogni terzo sabato del mese; il 30 gennaio una conferenza sull'impatto ambientale che le Olimpiadi invernali avranno sulle Alpi; il 3, 5 e 7 febbraio lezioni di meteo-nivologia.

