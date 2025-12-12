Unuci 180 soci e il ritorno alle gite con Antonellini

L’Unuci di Lugo conferma il suo ruolo di punto di riferimento nel territorio, mantenendo il record regionale con 180 soci. Dopo un periodo di pause, riprendono le gite organizzate dall’associazione, rafforzando il senso di comunità e coinvolgimento tra i cittadini. Un esempio di vitalità e impegno che valorizza la storia e le tradizioni locali.

L’ Unuci di Lugo mantiene il record regionale del rapporto fra cittadini e associati con le sue 180 adesioni. A comunicarlo, durante l’assemblea annuale, il neo presidente Flavio Manzato che cinque mesi fa ha preso in mano le redini dell’associazione dopo i 29 anni di presidenza di Renzo Preda. La sezione locale dell’ Associazione nazionale ufficiali in congedo è ancora terza in regione per numero di soci, dopo Bologna e Modena. Risultati che la presidenza Manzato intende conservare apportando qualche modifica, dalla data dell’assemblea, che dal prossimo anno, sarà posticipata a gennaio per evitare concomitanze con altri eventi natalizi, al ritorno alle gite, attività un tempo florida poi sospesa nel tempo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Unuci, 180 soci e il ritorno alle gite con Antonellini

