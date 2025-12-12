Sanità le settecento assunzioni | Fin qui reclutate 284 unità Ora entrano altri cento infermieri

L'articolo illustra lo stato delle assunzioni nel settore sanitario, aggiornando sui progressi rispetto ai piani triennali 2025-2027. Attualmente, sono state reclutate 284 unità su un totale di 711 sanitari previsti, con l'aggiunta di altri cento infermieri imminenti. Un quadro in evoluzione che riflette gli sforzi di ampliamento del personale sanitario.

"Dei 711 sanitari, le cui assunzioni erano state asseverate con l'approvazione dei piani triennali del fabbisogno 2025-2027, al 30 novembre risultano reclutate un totale di 284 unità". E' quanto emerso dal dibattito in Aula, ieri, dopo la presentazione di un'interrogazione della consigliera Eleonora Pace (FdI), che ha chiesto chiarimenti in merito alle assunzioni in Sanità della Regione. La governatrice Stefania Proietti, ha spiegato che "al 30 settembre le unità assunte erano 200 ed oggi sono, appunto, 284". Rispetto al concorso degli infermieri, nella programmazione e riepilogo che le Aziende sono chiamate a fare "è al 50 per cento della sua espletazione.