Concorso docenti PNRR3 dal 15 dicembre al 2 febbraio si può sciogliere la riserva NOTA Ministero
Titolo di accesso al concorso docenti PNRR3 bandito con DDG n. 29382025 per infanzia e primaria e DDG n. 29392025: come già indicato nei bandi, rispettivamente agli articoli 4, comma 5 e art. 4 comma 7 e 8, i candidati possono presentare domanda di scioglimento della riserva tra il 15 dicembre 2025 ore 9.00 e il 2 febbraio 2026 ore 23.59.
Supplenze docenti da GPS e interpelli, nuovi percorsi abilitanti, concorso PNRR3. LE RISPOSTE AI QUESITI
Concorso docenti PNRR3: in arrivo a dicembre il bando ufficiale, ultime novità sulle aperture della politica
Graduatorie GPS docenti secondaria: come e quando si valuta il superamento del concorso ordinario
Concorso Docenti PNRR 3 – Fase Orale: cosa sapere 1. Chiusura prove scritte Infanzia e primaria: 27 novembre 2025 Secondaria I e II grado: 5 dicembre 2025 Ora si passa alla prova orale 2. Ammissione alla prova orale Ammessi: 3 volte i posti dispon
Concorso docenti PNRR3: la prova orale. Chi partecipa, come si svolge, almeno 70/100 per superarla [LO SPECIALE] In questi giorni migliaia di aspiranti insegnanti stanno svolgendo le prove scritte del concorso docenti PNRR3
Prova orale Concorso PNRR 3 Docenti: come funziona, quando si svolge - In questa utile guida spieghiamo come si svolge la prova orale del concorso PNRR 3 per docenti.
