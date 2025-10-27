Vaccino Chikungunya dal 30 ottobre in Italia si può fare il Vlp Ecco come funziona
Approvato dall’Agenzia Italiana del Farmaco, sarà disponibile per gli adulti e i ragazzi sopra i 12 anni: ecco come funziona. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Vaccino Chikungunya, dal 30 ottobre in Italia si può fare il Vlp. Ecco come funziona - Il nuovo vaccino VlpDopo la grande paura estiva arriva una notizia importantissima: dal 30 ottobre sarà disponibile in Italia il vaccino Vlp contro il virus Chikungunya, una malattia trasmessa dalla z ... Si legge su msn.com
