Apologia fascismochiesto processo a 17

La Procura di Torino ha avviato un procedimento contro 17 persone, accusandole di istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e di aver espresso apologia del fascismo. Le indagini si concentrano su comportamenti ritenuti contrari ai principi di rispetto e inclusione, evidenziando l'importanza del rispetto delle leggi contro l’incitamento all’odio. La vicenda sottolinea l’attenzione delle autorità nei confronti di fenomeni che minano i valori democratici.

21.10 Istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e apologia del fascismo: sono le accuse mosse dalla Procura di Torino a 17 persone. Chiesto il rinvio a giudizio. L'inchiesta riguarda il gruppo "Avanguardia Torino" e le attività che si svolgevano all'interno di un circolo chiamato Edoras, ora chiuso. L'udienza preliminare è prevista alla fine di gennaio. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: “Apologia del fascismo”, Avanguardia Torino verso il processo: chiesto il processo per 17 militanti Leggi anche: Apologia del fascismo, chiesti 17 rinvii a giudizio a Torino Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Apologia del fascismo, chiesti 17 rinvii a giudizio a Torino: sotto accusa il gruppo Avanguardia Torino - La Procura di Torino ha chiesto il rinvio a giudizio per 17 persone nell’ambito di un’inchiesta che ruota attorno alle attività del gruppo Avanguardia Torino e di un circolo cittadino chiamato Edoras, ... giornalelavoce.it

“Apologia del fascismo”, Avanguardia Torino verso il processo: chiesto il processo per 17 militanti - 17 persone a rischio processo per apologia del fascismo e istigazione all'odio razziale ... ilfattoquotidiano.it

