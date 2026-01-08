Apologia del fascismo chiesti 17 rinvii a giudizio a Torino

Da feedpress.me 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La procura di Torino ha chiesto 17 rinvii a giudizio per persone accusate di istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e apologia del fascismo, ai sensi della legge Scelba. Le indagini riguardano comportamenti ritenuti contrari ai principi di uguaglianza e democrazia. La vicenda evidenzia l’attenzione delle autorità nel contrastare discorsi e azioni che promuovono ideologie contrarie ai valori fondamentali della convivenza civile.

Istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e apologia del fascism o (legge Scelba): sono queste alcune delle accuse mosse dalla procura di Torino a 17 persone per le quali è stato chiesto il rinvio a giudizio. Il procedimento riguarda il gruppo Avanguardia Torino e le attività che si svolgevano all’interno di un circolo chiamato Edoras, ora chiuso. L’udienza preliminare. 🔗 Leggi su Feedpress.me

apologia del fascismo chiesti 17 rinvii a giudizio a torino

© Feedpress.me - Apologia del fascismo, chiesti 17 rinvii a giudizio a Torino

Leggi anche: Crack, auto rubate ed estorsioni: chiesti 6 rinvii a giudizio

Leggi anche: Maxi-inchiesta a Solofra: chiesti 24 rinvii a giudizio per riciclaggio milionario

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

apologia fascismo chiesti 17Apologia del fascismo, chiesti 17 rinvii a giudizio a Torino - Istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e apologia del fascismo (legge Scelba): sono queste alcune accuse mosse dalla procura di Torino a 17 persone per le quali è stato ... ansa.it

apologia di fascismo". Pure i partigiani contro la luminaria "Xmas" - Anno dopo anno, le luminarie di Natale continuano a regalare polemiche da parte di chi cerca di trovare il fascismo anche in una semplice stringa di luci. ilgiornale.it

Anpi, a Predappio 'apologia fascismo' - "La manifestazione che si è svolta a Predappio il 28 ottobre 2018 è senza dubbio alcuno apologia del fascismo": con questa motivazione i partigiani dell'Anpi, nella persona della presidente nazionale ... tg24.sky.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.