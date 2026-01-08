Apologia del fascismo chiesti 17 rinvii a giudizio a Torino
La procura di Torino ha chiesto 17 rinvii a giudizio per persone accusate di istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e apologia del fascismo, ai sensi della legge Scelba. Le indagini riguardano comportamenti ritenuti contrari ai principi di uguaglianza e democrazia. La vicenda evidenzia l’attenzione delle autorità nel contrastare discorsi e azioni che promuovono ideologie contrarie ai valori fondamentali della convivenza civile.
Istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e apologia del fascism o (legge Scelba): sono queste alcune delle accuse mosse dalla procura di Torino a 17 persone per le quali è stato chiesto il rinvio a giudizio. Il procedimento riguarda il gruppo Avanguardia Torino e le attività che si svolgevano all’interno di un circolo chiamato Edoras, ora chiuso. L’udienza preliminare. 🔗 Leggi su Feedpress.me
