apologia del fascismo chiesti 17 rinvii a giudizio a torino

La procura di Torino ha chiesto 17 rinvii a giudizio per persone accusate di istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e apologia del fascismo, ai sensi della legge Scelba. Le indagini riguardano comportamenti ritenuti contrari ai principi di uguaglianza e democrazia. La vicenda evidenzia l’attenzione delle autorità nel contrastare discorsi e azioni che promuovono ideologie contrarie ai valori fondamentali della convivenza civile.

Istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e apologia del fascism o (legge Scelba): sono queste alcune delle accuse mosse dalla procura di Torino a 17 persone per le quali è stato chiesto il rinvio a giudizio. Il procedimento riguarda il gruppo Avanguardia Torino e le attività che si svolgevano all’interno di un circolo chiamato Edoras, ora chiuso. L’udienza preliminare. 🔗 Leggi su Feedpress.me

