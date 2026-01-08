Annuncio del Venezuela | Liberazione di diversi detenuti anche stranieri L' Italia spera per Trentini

Il Venezuela ha annunciato la liberazione di diversi detenuti, tra cui stranieri, segnando un possibile passo verso una maggiore stabilità. L’Italia guarda con attenzione a questa evoluzione, sperando in una positiva risoluzione anche per i cittadini Trentini coinvolti. La situazione rimane complessa, con tensioni tra Caracas e Washington che influenzano il contesto politico e diplomatico della regione.

La crisi venezuelana entra in una nuova fase, tra segnali distensivi da Caracas e uno scontro istituzionale sempre più duro a Washington. Il governo venezuelano annuncia il rilascio di un numero significativo di detenuti, compresi cittadini stranieri, definendo la decisione un gesto unilaterale di pace. Negli Stati Uniti, intanto, il Senato approva una risoluzione per limitare i poteri di guerra del presidente Trump sul Venezuela, aprendo un fronte politico interno che potrebbe ridisegnare l'equilibrio tra Casa Bianca e Congresso. In questa diretta tutti gli aggiornamenti, ora per ora.

Caracas annuncia la liberazione di diversi detenuti, anche stranieri - L'annuncio del presidente dell'Assemblea del Venezuela, Jorge Rodríguez. ansa.it

Una speranza per Alberto Trentini. Il presidente del Parlamento in Venezuela: "Libereremo diversi prigionieri" - A dirlo è Jorge Rodriguez, presidente del Parlamento del Venezuela e fratello di Delcy Rodriguez, attuale presidente ad ... huffingtonpost.it

Torna altissima la tensione tra Stati Uniti e Danimarca sul destino della Groenlandia. Il giorno dopo la clamorosa operazione che ha portato all'arresto del presidente del Venezuela Nicolas Maduro, e l'altrettanto clamoroso annuncio di voler «prendere il contro - facebook.com facebook

#Trump e l' #imperialismo USA. Il prossimo step #Cuba Quanto accaduto la scorsa notte in #Venezuela con i bombardamenti terroristici USA e il sequestro del presidente Maduro non è solo l'ennesimo crimine globale di Washington. E' l'annuncio di una nuo x.com

