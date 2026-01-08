Annullata la raccolta fondi per il maresciallo Masini le somme di denaro restituite ai donatori

La raccolta fondi a sostegno del maresciallo Luciano Masini è stata annullata. I donatori che hanno contribuito tramite la piattaforma GoFundMe possono richiedere la restituzione delle somme versate. Le autorità hanno deciso di interrompere la campagna, garantendo la possibilità di riavere quanto donato. Per ulteriori dettagli o istruzioni, si consiglia di consultare direttamente la piattaforma o i canali ufficiali.

