Annullata la raccolta fondi per il maresciallo Masini le somme di denaro restituite ai donatori
La raccolta fondi a sostegno del maresciallo Luciano Masini è stata annullata. I donatori che hanno contribuito tramite la piattaforma GoFundMe possono richiedere la restituzione delle somme versate. Le autorità hanno deciso di interrompere la campagna, garantendo la possibilità di riavere quanto donato. Per ulteriori dettagli o istruzioni, si consiglia di consultare direttamente la piattaforma o i canali ufficiali.
“La raccolta fondi a favore del maresciallo Luciano Masini è stata annullata e, chi ha donato attraverso la piattaforma GoFundMe, potrà chiedere la restituzione delle somme versate”. Questo, in sintesi, il comunicato stampa dell'associazione ViVilla che all'indomani della tragica notte del 31. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Archiviata inchiesta su Maresciallo Masini: restituzione delle donazioni, chiarimento di ViVilla - Le somme che non verranno richieste dai rispettivi donatori saranno tempestivamente versate a favore del Luogotenente Masini ... altarimini.it
