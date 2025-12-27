Dalla raccolta fondi per Gaza denaro per finanziare i terroristi di Hamas | nove arresti una base anche in Toscana

FIRENZE – Un terremoto giudiziario ha scosso l’Italia all’alba di oggi, portando alla luce una ramificata rete di sostegno finanziario al terrorismo internazionale. Un’operazione congiunta, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Genova in raccordo con la Direzione Nazionale Antimafia, ha smantellato quella che gli inquirenti definiscono la “cellula italiana” di Hamas. L’inchiesta, che ha portato all’arresto di nove persone e al sequestro di beni per oltre otto milioni di euro, ha acceso i riflettori su una struttura complessa che, dietro lo schermo di associazioni benefiche come la A. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

