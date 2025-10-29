Raccolta fondi per Masini Adesso si valuta il futuro dei 50mila euro donati
Dopo la notizia dell’archiviazione definitiva per il comandante dei carabinieri di Villa Verucchio, Luciano Masini, si apre ora la fase delle valutazioni sulla raccolta fondi lanciata nei giorni successivi all’aggressione di Capodanno. La colletta, promossa da ViVilla Aps, aveva superato i 50mila euro, cifra destinata a coprire eventuali spese legali del militare, indagato all’epoca per eccesso di legittima difesa dopo aver sparato e ucciso Muhammad Sitta, il 23enne che quella notte ferì quattro persone con un coltello. Con la conclusione del procedimento giudiziario e la piena archiviazione delle accuse, la presidente dell’associazione, Marika Mondaini, chiarisce che al momento non è stata presa alcuna decisione definitiva sull’utilizzo dei fondi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
COMUNICAZIONE IMPORTANTECi risulta che qualcuno abbia aperto una raccolta fondi e stia chiedendo delle donazioni dopo il servizio di Giulio Golia. A quanto ci risulta non è un'iniziativa ufficiale e quindi vi chiediamo di NON donare nell'attesa di ult - facebook.com Vai su Facebook
Raccolta fondi per Masini. Adesso si valuta il futuro dei 50mila euro donati - Dopo la notizia dell’archiviazione definitiva per il comandante dei carabinieri di Villa Verucchio, Luciano Masini, si apre ora la fase delle valutazioni sulla raccolta fondi lanciata nei giorni succe ... Da msn.com
Fondi: raccolta netta agosto sfiora 6 mld, da inizio anno 27,4 mld (RCO) - Prosegue la crescita dell'industria italiana del risparmio gestito. Segnala ilsole24ore.com
***Fondi: raccolta I sem sfiora 16 mld, +7,6 mld nel II trimestre - Il mercato italiano del risparmio gestito archivia la prima meta' del 2025 in positivo, con una ... Segnala ilsole24ore.com