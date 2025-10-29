raccolta fondi per masini adesso si valuta il futuro dei 50mila euro donati

Dopo la notizia dell’archiviazione definitiva per il comandante dei carabinieri di Villa Verucchio, Luciano Masini, si apre ora la fase delle valutazioni sulla raccolta fondi lanciata nei giorni successivi all’aggressione di Capodanno. La colletta, promossa da ViVilla Aps, aveva superato i 50mila euro, cifra destinata a coprire eventuali spese legali del militare, indagato all’epoca per eccesso di legittima difesa dopo aver sparato e ucciso Muhammad Sitta, il 23enne che quella notte ferì quattro persone con un coltello. Con la conclusione del procedimento giudiziario e la piena archiviazione delle accuse, la presidente dell’associazione, Marika Mondaini, chiarisce che al momento non è stata presa alcuna decisione definitiva sull’utilizzo dei fondi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

